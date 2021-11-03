|Блинкен пообещал Зеленскому снизить риски от “Северного потока-2”
|03.11.2021 11:00
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Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Глазго «на полях» саммита COP26.Встреча президента Украины с госсекретарем США не была заранее запланирована.
Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.
Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.
Он приветствовал шаги Украины по борьбе с коррупцией.
Также госсекретарь США подчеркнул, что вместе с «нашими союзниками и партнерами Соединенные Штаты будут продолжать усиливать энергетическую безопасность Украины», в том числе за счет снижения рисков, связанных с трубопроводом “Северный поток-2”.
Ранее Власти писали, что президент Украины Владимир Зеленский пропустил свое выступление на саммите в Глазго, предположительно, из-за встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.