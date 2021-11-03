



Відомий український гурт Artik&Asti є улюбленцем мільйонів. Пісні колективу стають дуже популярними та обговорюваними хітами.



Проте для фанатів групи повідомили сумну новину - колектив розпався. Про це стало відомо з публікацій учасників колективу - Артема Умрихіна та Анни Дзюби.



Причиною такого рішення стало те, що солістка Artik&Asti захотіла піти з гурту та розпочати свою сольну кар’єру.



"Ані для кого кого не секрет, що цього року гурту Artik & Asti виповнюється 10 років. 10 років від моменту, як я знайшов Аню і створив гурт Artik & Asti. За ці 10 років Аня перетворилася з маленької дівчинки на розкішну жінку та артиста! Сьогоднішній день, напевно, для багатьох стане сумним, а для деяких навпаки радісним. Відсьогодні наші шляхи розходяться і кожен йде своїм шляхом", - повідомив Умрихін.



Гурт продовжить свою діяльність, проте вже у оновленому складі.



"Хочу висловити подяку Ані, разом ми пройшли довгий, неймовірно цікавий та важливий шлях! Тепер у кожного буде своя дорога, а гурт Artik & Asti продовжує свою діяльність, але вже в оновленому складі. В якому?! Скоро розкажу!" – написав виртуоз.



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