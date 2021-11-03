



Відомий український блогер та шоумен Олексій Дурнєв став гостем програми Дмитра Гордона на відповів на питання журналіста.



У інтерв’ю він зізнався, що в дитинстві соромився свого прізвища. Олексій хотів взяти дівоче прізвище своєї мами - Ткаченко. Проте, коли тато артиста дізнався про його наміри, то лю влаштував скандал.



"Звісно, соромився. Коли вступав до міського ліцею в Маріуполі, а це найкраща школа Маріуполя, і там треба було складати іспити, я підписав екзаменаційний лист маминим дівочим прізвищем - Ткаченко. Був би зараз Ткаченком. Тато влаштував скандал, і я так і залишився Дурнєвим", - розповів шоумен в інтерв’ю Дмитру Гордону.



Також це прізвище стало для Олексія мотивацією довести, що він не дурак.



"Потім аналізував усе, що робив у медіапросторі. Виходить, я ніби всім доводив, що я не дурень. Тобто я, навпаки, показував, що всі навколо дурні, крім мене", – говорить Олексій.





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