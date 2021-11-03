|COVID-сертификат в "Дие" стал доступен для обладателей обычных паспортов: пошаговая инструкция
|03.11.2021 12:10
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COVID-паспорта в "Дие" стали еще доступнее / УНИАН
Владельцы обычных паспортов гражданина Украины (в форме книжечки) получили возможность генерировать СOVID-сертификат в приложении "Дия".
Об этом сообщает во вторник вечером Телеграм-канал "", информирует со ссылкой на .
Отныне электронный документ о вакцинации можно получить без ID-карты и биометрического заграничного паспорта. Достаточно просто обновить приложение до последней версии.
Как сгенерировать сертификат в "Дие" - пошаговая инструкция для владельцев паспортов-книжечек:
"Учтите, что паспорт-книжечка между ваших документов в "Дие" отображаться не будет. Ведь цифровым паспортом может быть только ID-карта и заграничный биометрический паспорт", - отметили разработчики.
Напомним, за последние несколько дней украинцы сгенерировали в приложении "Дия" 1 млн COVID-сертификатов.
Для получения COVID-сертификатов в приложении "Дия" больше не требуется электронная подпись, в частности, и "Дия. Подпись", для которого было необходимо подтверждение личности с помощью Photo ID.