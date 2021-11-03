



Відомий український співак, лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин рідко розповідає про своє особисте життя та сім’ю. Тому фанатам мало відомо про його позамузичне життя.



Проте виртуоз став героєм нового випуску шоу "Битва екстрасенсів", де розповів про свого сина. Валерій зізнався, що у 2007 році потрапив у аварію, коли їхав зустрічати у пологовому свого сина. А через декілька днів після цього в одного з дітей Харчишина діагностували невиліковну хворобу. Валерій не став розсекречувати діагнозу, проте зізнався, що син хворіє вже 4 роки.



"Я думав, що страшніше смерті нічого немає, але це набагато важче, тому що, коли твоя близька людина, твій син залишається вдома поруч з тобою, але він змінюється… Зрештою залишається тіло, а душа... він просто поступово йде. Це коли ти любиш свою дитину, вона у твоєму уявленні одна, а приходиш додому - це інша людина. Просто витягли з нього все зсередини", - поділився виконавець.



Також Валерій розповів про свої важкі втрати - у нього померли близький друг та брат.



"Помер близький мені друг, 12 років ми були разом, у хорі співали. Він пішов з життя за власним бажанням, стрибнув з моста. Друга смерть – це брат Василь. Він мучився довго від онкології, лімфома крові. Ці дві втрати мають болюче місце у моєму житті", – зізнався він.





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