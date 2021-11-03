Визит Путина в Крым произойдет по случаю празднования в России Дня народного единства.

Об этом сообщает «РИА Новости Крым», со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Так, по его словам, Путин 4 ноября посетит Севастополь по случаю Дня народного единства. Президент планирует встретиться с главой Севастополя Михаилом Развожаевым, а также возложить цветы у мемориального комплекса, который посвященный окончанию гражданской войны в России.

Кроме этого, Путин из Севастополя по видеоконференции примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко, где планируется утвердить военную доктрину Союзного государства.

На вопрос о том, почему в Крым по этому случае не приедет сам Лукашенко, Песков ответил, что заседание изначально планировалось провести по видеоконференции.

На заседании главы стран обсудят направления реализации договора о Союзном государстве (СГ) Белоруссии и России до 2023 года и концепцию миграционной политики.

Как ранее сообщали Власти, в России назвали проблемой то, что Путин не бессмертен.

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