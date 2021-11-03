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Євгенія Власова розповіла, чи робить уколи краси
03.11.2021 15:25
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43-річна Євгенія Власова, незважаючи на свій вік отримує багато компліментів та слів, що визначає значно молодше своїх років.

У Інстаграм співачка розповіла про секрети своєї вроди. Багато прихильників цікавились, чи природня краса у Євгенії або вона зверталась до косметологів. Зірка відверто сказала, що не робила ін’єкцій краси, але не викладає такої вірогідності.

"Поки ні. Проте, думаю, на все свій час", - відверто розповіла вона.

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