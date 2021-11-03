В России в Иркутской области неподалеку от села Пивовариха упал и загорелся самолет Ан-12.

Как сообщает Telegram-канал , лайнер пропал с радара, заходя на второй круг, пишет , информирует .

"Он рухнул в районе села Пивовариха и загорелся. Самолет следовал от Якутска до Иркутска. Спасатели уже на месте, ликвидируют возгорание", – говорится в сообщении.

Сообщается, что на борту находилось восемь человек. Стало известно, что в результате крушения самолета погибли два человека. Судьба еще шестерых – неизвестна.

Сообщается, что самолет принадлежит белорусской авиакомпании "Гродно", он выполнял грузовой рейс. Причиной крушения могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.

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