Зеленский предложил правительству придумать льготы для бизнеса в карантин Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением для Кабинета министров, чтобы была разработана программа поддержки бизнеса, придерживающегося карантинных ограничений. В рамках программы должны быть предусмотрены льготы по кредитованию, оплате коммунальных услуг и аренде помещений. Речь идёт в первую очередь о малом и среднем бизнесе, который соблюдает все санитарно-эпидемические нормы, введённые правительством. Ранее премьер-министр Украины уже заявлял, что власть разрабатывает различные программы для помощи бизнесу, который находится в красных зонах. При этом прямой выплаты денежных средств, как было в начале пандемии, пока не предусматривается. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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