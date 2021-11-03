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Фіналістка "Співають всі" ODARA виступила з концертом у Києві
03.11.2021 16:45
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Українська співачка Дар’я Ковтун, більш відома, як ODARA стала фіналісткою шоу "Співають всі". Перемогу зірка не здобула, але отримала велику кількість аудиторії.

Артистка вирішила порадувати своїх прихильників та влаштувала концерт у Києві. Вона виступала разом з музикантами та своїм чоловіком Євгеном Хмарою, який їй акомпанував.

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Допис, поширений ODARA (@odara_dariakovtun)



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Також на подію завітали Марта Адамчук, Муаяд Абдельрахім, Анастасія Приходько, Олег Машуковський, Міла Нітіч та інші.

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