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"Грустно, что темные крестьяне позапрошлого века до сих пор среди нас", – журналист о Марше антивакцинаторов
03.11.2021 19:15
"Грустно, что темные крестьяне позапрошлого века до сих пор между нас", – журналист о Марше антивакцинаторов По теме:

 убедительно доказывает – никакие медиакампании и увещевания с этим контингентом ничего не сделают. Только системная командно-административная работа.

Такое мнение на своей странице в Facebook журналист Сергей Щербина, информирует  со ссылкой на .

Смерть близкого человека от ковида, часто, недостаточный аргумент. Недостаточны и парализованные детские ноги от полиомиелита. А вот невозможность усадить свою задницу в маршрутку часто оказывается решающим фактором. Такие люди.  

Борьба с холерой в 19-м веке тоже происходила, в том числе, с помощью солдатских штыков. Другого пути у властей просто не было. И аргументы противников "санитарной деспотии" того времени были абсолютно подобны нынешним.

Грустно, конечно, что темные крестьяне позапрошлого века до сих пор между нас.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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