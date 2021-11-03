В Пражском Граде, который является самым большим по площади крепостным комплексом мира и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, заработал украиноязычный аудиогид.

Аудиогид создан в рамках инициативы супруги Президента Елены Зеленской, сообщает со ссылкой на , информирует .

«Благодаря аудиогидам мы открываем украинцам новые культурные точки по всему миру, а тем, кто стремится учить наш язык, – даем возможность его услышать. Продолжаем расширять границы!» – подчеркнула Елена Зеленская.

В ОП рассказали, что Град около 880 основал чешский правитель Борживой из рода Пршемысловичей, с тех пор он выполняет функцию резиденции чешских правителей, а с 1918 - президентов страны.

Отмечается, что на территории Града можно найти образцы большинства архитектурных стилей прошлого тысячелетия, следовательно его еще называют «учебником» по мировой архитектуре и истории искусства.

Над переводом текстов на украинский работало посольство Украины в Чешской Республике, а голосом 32-го аудиогида стал украинский актер Александр Быструшкин, проживающий в Чехии.

Аудиогид можно прослушать через мобильное приложение «Пражский Град. Аудиогид» для iOS и Android.















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