Погода, Новости, загрузка...
Цены на нефть снижаются на фоне данных об увеличении запасов в США
03.11.2021 21:15
Цены на нефть снизились в среду на фоне данных Американского института нефти (API) о значительном увеличении запасов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий