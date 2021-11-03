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Цены на нефть снижаются на фоне данных об увеличении запасов в США
03.11.2021 21:15
Цены на нефть снизились в среду на фоне данных Американского института нефти (API) о значительном увеличении запасов.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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