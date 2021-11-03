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Netflix запустил первые видеоигры на Android
03.11.2021 21:25
Стриминговый сервис Netflix начал запуск первых пяти видеоигр на смартфоны и планшеты.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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