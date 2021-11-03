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Китайские ученые обнаружили новый вид динозавра
03.11.2021 21:35
Китайские палеонтологи объявили об открытии нового вида динозавра с уникальной мотылевидной невральной дугой переднего спинного позвонка, что отличает его от других троодонтид.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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