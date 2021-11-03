Известный украинский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский опроверг миф, что имеющиеся вакцины от коронавируса не действуют против штамма "Дельта".

Об этом он рассказал в эфире , пишет информирует .

Как говорит врач, все зарегистрированные вакцины, которые есть на данный момент, работают против штамма "Дельта".

"Конечно, если бы это был тот самый первородный уханьский штамм, то все бы эти вакцины давали 100%-ную защиту от симптоматического проявления болезни. То есть никто бы вообще не болел, не было бы никаких симптомов ковида", - говорит Комаровский.

Но из-за мутировавшего штамма, а именно "Дельты", вакцины дают гарантию того, что заболевший человек не попадет в реанимацию и само заболевание пройдет в более легкой форме. Что будет дальше – не знает ни одна живая душа, подчеркнул медик.

"Но мы все должны знать, откуда в этот мир приходят мутации. Это очень сложная тема, и люди, которые не готовы слушать и понимать, могут в этом не разобраться, – говорит Комаровский. – Если объяснить примитивно, то ситуация следующая: если у вас много антител – вы не заболеете. Если вообще нет – вы заболеете сразу, какой бы штамм коронавируса ни попал в ваш организм".

И, акцентирует Комаровский, если антител мало (уже прошло много времени после болезни, или вы переболели легкой формой, или такова особенность организма) – вот в такой ситуации человек становится той средой, где мутируют вирусы.

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