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Microsoft вслед за Facebook создает собственную "метавселенную"
03.11.2021 22:55
Компания Microsoft вслед за Facebook предложила свое видение встреч дополненной и виртуальной реальности (AR/VR) – в Mesh for Teams.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
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виртуальной
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реальности
ar/vr
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