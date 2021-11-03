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Microsoft вслед за Facebook создает собственную "метавселенную"
03.11.2021 22:55
Компания Microsoft вслед за Facebook предложила свое видение встреч дополненной и виртуальной реальности (AR/VR) – в Mesh for Teams.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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