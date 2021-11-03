Погода, Новости, загрузка...
Кремль и Байден потролили друг друга из-за пожаров и климатической политики
03.11.2021 23:05
Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слова президента США Джо Байдена во время климатического саммита в Глазго, что у России - серьезные проблемы России с климатом, в частности, горит тундра.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий