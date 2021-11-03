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Кремль и Байден потролили друг друга из-за пожаров и климатической политики
03.11.2021 23:05
Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на слова президента США Джо Байдена во время климатического саммита в Глазго, что у России - серьезные проблемы России с климатом, в частности, горит тундра.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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