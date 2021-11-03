Погода, Новости, загрузка...
Страшная месть? В России вслед за мандаринами запретили ввозить из Турции лимоны
03.11.2021 23:15
Страшная месть? В России вслед за мандаринами запретили ввозить из Турции лимоны По теме:

Роспотребнадзор запретил ввоз на территорию России лимонов производства турецкой компании "Gonder soguk hava depolama hizmetleri ve tarim urunlegi" после того, как в них было обнаружено превышение допустимого уровня пестицидов.

Как информирует  со ссылкой на  это следует из сообщения на официальном  ведомства, информирует .

В ведомстве рассказали, что указанную продукцию изымут из оборота, чтобы не допустить возникновения и распространения массовых отравлений. Приостановка импорта данных лимонов начинается с 3 ноября 2021 года.  







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий