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США и Румыния построят модульную атомную электростанцию
03.11.2021 23:15
Соединенные Штаты и Румыния объявили о планах построить в Румынии "первый в своем роде" малый модульный реактор (SMR).
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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