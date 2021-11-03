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"Доступна ипотека 7%": выдали тысячный кредит
03.11.2021 23:25
В рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" 3 ноября было подписано 1000-й договор.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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