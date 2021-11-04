Топ-менеджера Ахметова устроят работать в Офис президента Команда Зеленского пополнится новым персонажем. На должность заместителя главы Офиса президента претендует прежний гендиректор «Запорожстали» Ростислав Шурма. По сообщениям сразу нескольких источников решение уже принято. Как только нынешняя замглавы Офиса президента Юлия Свириденко займет должность в правительстве, вакантное место достанется бывшему топ-менеджеру Рината Ахметова. Сам он пока не подтвердил и не опроверг эту информацию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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