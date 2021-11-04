Молодой мужчина в бразильском штате Минас-Жерайс был съеден пираньями, спасаясь от пчелиного роя, ВВС, информирует со ссылкой на .

Инцидент произошел на озере неподалеку от фермы в муниципалитете Бразиландия-ди-Минас. Трое друзей ловили в озере рыбу, когда вдруг появился рой пчел. Мужчины испугались и прыгнули в озеро, чтобы спастись.

Двое из них благополучно поплыли, а третий начал тонуть. К сожалению, друзья не смогли ему помочь. Двое спасшихся сообщили о произошедшем пожарным, которые вскоре нашли тело 30- летнего мужчины в четырех метрах от берега. Прежде чем извлечь его, они спросили у местных, есть ли в озере хищные рыбы, и оказалось, что там много пираний.

После того как тело вытащили из озера, оказалось, что рыбы сильно его повредили - пираньи съели правую часть лица и другие части тела.

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