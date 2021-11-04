



Відомий український ведучий Володимир Остапчук є одним з зірок шоу-бізнесу, які вакцинувались проти коронавірусу. Чоловік ще влітку отримав другу дозу вакцини CoronaVac та його сертифікат тепер діє до 2022 року.



Проте плут вирішив провакцинуватись втретє. Таке рішення Володимир прийняв через поїздку з дружиною у Париж. Він не міг потрапити туди, адже вакцина, яку він отримав не ж визнана у Франції. Тому Остапчуку довелось одному з перших в Україні отримати третю дощу вакцини.



"Знаю, що суспільство розділилося на вакцинаторів та антиваксів (вдома у мене теж донедавна так було), у кожного табору свої страхи та аргументи, але третю вакцинацію я все-таки зробив, хоч і планував пізніше"."Також я по роботі спілкуюся з такою кількістю людей, що готовий робити укол хоч щомісяця, аби не підхопити цей незрозумілий штам Delta", - додав він.



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