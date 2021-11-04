



Колишня обраниця репера та блогера KYIVSTONER Ліля Багірова активно веде свої соціальні мережі, де ділиться контентом про своє життя.



Однак нова публікація у Інстаграм зірки стала зовсім не позитивною. Ліля розповіла, що на неї напали та пограбували її. Сталось це у Києві, у її будинку. Зловмисники напали на неї та вкрали велику суму грошей. Багірова розповіла, що ця ситуація була спланова та слідчі зараз встановлюють, чи її хотіли лише пограбувати, чи потрібна була сама зірка.



Також відомо, що грабіжники засвітили свої обличчя на камері та залишили відбитки пальців.



"Звичайно ж, хочу подякувати, що залишили мене живою. Ще один день народження у мене буде. Після роботи опер групи є логічний висновок, що подія була спланована. Потрібна була я чи гроші – питання відкрите. Але гроші винесли, а мене лишили живою", - повідомила Лілія.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Liliya Bagirova (@liliya_bagirova)

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