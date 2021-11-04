Погода, Новости, загрузка...
Стало відомо як виглядає елітна квартира Злати Огневич у Києві
04.11.2021 12:45
1469_c3a_dje_logka_zlata_ognjevch_pro_zimov_vjechori.jpg (33. Kb)

Відома українська співачка Злата Огневич активно публікує контент у своїх соціальних мережах. Часто локацією вона обирає власну домівку, яка є дуже красивою та затишною на фото.

Журналісти проекту "Телеканал LIVE" розсекретили, де розташована квартира зірки. Виявилось, що Злата є власницею двокімнатної квартири на вулиці Драгомирова. Її площа - 79 квадратних метрів. Проте зірка перепланувала квартиру та зробила з нею однокімнатну з кухнею-студією.

Відома українська співачка Злата Огневич активно публікує контент у своїх соціальних мережах. Часто локацією вона обирає власну домівку, яка є дуже красивою та затишною на фото.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)



Журналісти проекту "Телеканал LIVE" розсекретили, де розташована квартира зірки. Виявилось, що Злата є власницею двокімнатної квартири на вулиці Драгомирова. Її площа - 79 квадратних метрів. Проте зірка перепланувала квартиру та зробила з нею однокімнатну з кухнею-студією.

Раніше співачка вже зізнавалась, що отримала квартиру у подарунок від батьків, які продали майно у Криму.


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий