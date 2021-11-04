|Букеровскую премию-2021 получил писатель из ЮАР
|04.11.2021 13:05
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Фото: Tolga Akmen/AFP/Getty Images
Лауреатом самой престижной литературной награды – Букеровской премии 2021 года стал 57-летний писатель из ЮАР Дэймон Гелгут за роман "Обещание" (The Promise)
Об этом сообщается на странице премии в передает со ссылкой на .
Роман рассказывает о белой семье, проживающей в ЮАР. Собравшись на похоронах, они отдают себе отчет, что не выполнили важное обещание - отдать дом на своей ферме чернокожей женщине, работавшей на них всю жизнь. Они нашли ряд отговорок, чтобы не сдержать слово.
Гелгут получит приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (58,750 евро).
, в 2003-м и 2010-м годах Гелгут попадал в шорт-лист премии.
Как сообщал Укринформ, дебютный роман "Шуги Бейн" 44-летнего шотландско-американского писателя Дугласа Стюарта стал лауреатом Букеровской премии в области художественной литературы в 2020-м году.
Букеровская премия – самая престижная литературная награда, которая с 1969 года ежегодно вручается в Великобритании. За 40 лет Букеровская премия стала ведущей в области литературы.
Первоначально премия присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества или в Ирландии за роман, написанный на английском. С 2014 года можно выдвигать англоязычных авторов из других стран мира.