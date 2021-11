Букеровскую премию-2021 получил писатель из ЮАР По теме: Фото: Tolga Akmen/AFP/Getty Images Лауреатом самой престижной литературной награды – Букеровской премии 2021 года стал 57-летний писатель из ЮАР Дэймон Гелгут за роман "Обещание" (The Promise) Об этом сообщается на странице премии в передает со ссылкой на . We are delighted to announce that the winner of the is 'The Promise' by Damon Galgut! Watch Damon’s winner’s interview live on the BBC now: — The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) Роман рассказывает о белой семье, проживающей в ЮАР. Собравшись на похоронах, они отдают себе отчет, что не выполнили важное обещание - отдать дом на своей ферме чернокожей женщине, работавшей на них всю жизнь. Они нашли ряд отговорок, чтобы не сдержать слово. Гелгут получит приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов (58,750 евро). , в 2003-м и 2010-м годах Гелгут попадал в шорт-лист премии. Как сообщал Укринформ, дебютный роман "Шуги Бейн" 44-летнего шотландско-американского писателя Дугласа Стюарта стал лауреатом Букеровской премии в области художественной литературы в 2020-м году. Букеровская премия – самая престижная литературная награда, которая с 1969 года ежегодно вручается в Великобритании. За 40 лет Букеровская премия стала ведущей в области литературы. Первоначально премия присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества или в Ирландии за роман, написанный на английском. С 2014 года можно выдвигать англоязычных авторов из других стран мира.











Сводка.нет - Новости Украины и Мира



общество и культура премии роман года премия гелгут Теги: события