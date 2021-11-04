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Корниенко рассказал, как накажут Лероса за неприличный жест Зеленскому
04.11.2021 13:45

Председатель партии Слуга народа, вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что регламентный комитет ВР накажет нардепа Гео Лероса за неприличный жест в адрес президента Владимира Зеленского.

Корниенко рассказал о возможном наказании для Лероса

Ранее Власти писали, что в Верховной Раде народный депутат Гео Лерос выступил с трибуны и показал средний палец президенту Украины Владимиру Зеленскому, который присутствовал в зале.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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