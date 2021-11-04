Верховная Рада назначила Ирину Верещук вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

За ее кандидатуру проголосовало 260 нардепов.

Ирина Верещук назначена вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

В 2010-2015 годах была городским головой Равы-Русской. В это время выступила инициатором и разработчиком ряда законопроектов.

В апреле 2014 года записала видеообращение к матерям России с призывом не допустить войны.

С 2016 года – президент Международного центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик, который работает над выработкой стратегии и тактики предотвращения и урегулирования современных системных конфликтов.

Доктор философии, кандидат наук по государственному управлению, профессор кафедры общей и прикладной психологии Института экологии экономики и права.

С 2019 года – народный депутат от фракции «Слуга народа». Участвовала в выборах мэра Киева, заняв пятое место.

Павел Рябикин стал министром по стратегическим отраслям промышленности Украины

С марта 2017 года работал генеральным директором аэропорта «Борисполь».

Трижды был нардепом: в 2000-2002 годах как беспартийный, в 2002-2005 годах – также беспартийный, в 2012-2014 – от «УДАРа».

В 2014-2015 годах работал заместителем главы Киевской городской государственной администрации.

В ноябре 2020 года назначен главой Государственной таможенной службы.

Юлия Свириденко получила должность первого вице-премьера – министра экономики Украины

С 30 июля по 28 ноября 2018 года исполняла обязанности председателя Черниговской ОГА.

В сентябре 2019 года назначена на должность заместителя министра, а с июля 2020 – первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

24 декабря 2019 года избрана председателем правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы. Член делегации для участия в Трехсторонней контактной группе, представитель в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам.

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