"Очередные ротации в Кабмине напоминают старый анекдот. Но не про публичный дом и перестановку кроватей. А старый, британский, армейский, когда сержант обращается к солдатам: «-У меня для вас две новости, одна хорошая и вторая плохая. Хорошая – намечается смена белья. Плохая – меняться будем друг с другом». Примерно такая же смена белья нас ждет и в правительстве", - об этом на своей страничке в Фейсбуке экономист Алексей кущ, информирует со ссылкой на .

"Я уже как-то писал, что нынешняя власть пытается «распараллелить» систему управления страной, создавая параллельные системы контроля и сбора политических рент.

У нас есть глава МИД-а, функция которого троллить соседей и глава правительства, мнение которого относительно кадровых назначений в Кабмине никого не интересует. От слова совсем.

Похожую модель в свое время реализовывали при Януковиче, когда при каждом главе областной ДНС существовал «смотрящий» и действовала параллельная программа сбора и обработки информации о финансовых потоках практические всех, кто в этой стране зарабатывал от 1000К в зелени.

Тогда страна оказалась во власти «младорегионалов», пытавшихся стать «младоолигархами».

Сейчас у нас при власти опять оказался политический аналог «младоукраинцев» в лице «младослуг».

Но вспомним историю. Все эти термины с приставкой «младо» имеют вполне реальную историческую аллюзию: период младотурок в Турецкой империи. Речь о националистическом и одновременно либеральном движении.

Закончилось это все иностранной оккупацией, огромными жертвами и реальным риском утраты государственности, если бы не гений Ататюрка.

Младослуги точно также ведут страну к системной катастрофе, так что б все сразу, не мелочась: и война, и кризис внешней политики, и крах энергетики, и утрата транзитного потенциала, и деиндустриализация, и трудовая миграция, и неумение бороться с пандемией, и крах образования с медициной.

Глядя на Зеленского, начинаешь понимать пиетет американцев перед Рузвельтом.

Спичрайтер и юрисконсульт Франклина Рузвельта Сэмюэль Розенмен «… как-то вечером затеял необычный разговор с Рузвельтом: «Пришло время, - сказал Розенман, - собрать последние данные о бедах нашей экономики и выяснить, что делать.

Если бы Вас выдвинули кандидатом завтра, а через десять дней Вам предстояло отправиться в предвыборное турне положение оказалось бы необычайно трудным. У Вас не было бы хорошо выработанной и продуманной положительной программы».

Рузвельт тогда просто не знал, что выборы можно выиграть не имея никакой «положительной программы»….

Но коль уж ты выиграл, то потрудись эту самую положительную программу сформировать.

Не можешь сам, сформируй «мозговой трест».

Как вспоминали о Рузвельте: «ткань политики, которую он разрабатывал, создавалась в соответствии с замыслом мастера, о котором мы не имели ни малейшего представления».

«Мозговой трест» давал строительные материалы, архитектором оставался Ф. Рузвельт».

В этом и отличие Зеленского от настоящего лидера.

Лидер не может знать все и быть специалистом во всем. Но он должен быть архитектором, видя контуры нового здания экономики своей страны.

Но как оказалось, в 40-миллионой стране не оказалось достаточного количества кандидатов для создания «строительного материала» для концепции будущего.

Кстати, это должны были быть сторонники диаметрально противоположных концепций – именно так действовал Рузвельт, приглашая заядлых антагонистов.

Или может быть сам Зеленский не хочет формировать такой центр, формируя свое окружение по «гладкости языка», а не по «структурам извилин»?

В итоге мы видим не подбор людей под стратегию, а выработку тактики (при чем очень краткосрочной) под замусоленную колоду кадровый «карт».

Верещук, которую прочат то в мэры , то в министры по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Резников, который за время пребывания в должности не удосужился сформировать реальную концепцию деоккупации, а теперь уже готов заниматься "обороной".

Или отставка Любченко и приход на его место Юлии Свириденко, которая, будучи замом Милованова в 2019-м занималась в Мминэкономики вопросами промышленной политики и созданием новых рабочих мест (это когда промышленность упала на 1,8% и рабочие места сократились).

Описывая в своих статьях рентную, коррупционную модель экономики, сложившуюся в Украине (кумовской капитализм), я всегда акцентировал внимание на том, что основой этой модели является «омерта элит» или круговая порука.

Мы имеем дело с герметичными кланами, которым позавидовали бы сами масоны: свои со своими о своих и о своем.

Поэтому, когда говорят о короткой скамейке запасных у Зеленского – мне смешно.

Она у него безгранична, так как нет лимита на замены и можно возвращать в игру прежних игроков, не попавших в пустые ворота с двух метров.

Этим он отличается от любого ответственного политика, который боится быть неэффективным и смешным в глазах избирателя.

Зеленский этого не боится, так как именно таким он и пришел во власть.

И у него не будет кадрового голода при условии, что в обойме будет не менее двух человек, которые могут меняться кое-где.

В первые месяцы пребывания Зеленского у власти, многие действительно перспективные претенденты на должности, хотели с ним сотрудничать.

Ведь говоря о лидере, речь идет не о бэкграунде в виде списка когда-то занимаемых должностей.

Как показывают успешные реформы в других странах, настоящие прорывы в развитии экономики осуществляются менеджерами среднего звена, которые были заблокированы в своем движении по социальным лифтам и за годы пребывания в тени, накопили критическую массу идей по преобразованию страны.

Это условные «полковники» (речь не о дословном понимании), такие как Пак Чон Хи, Ататюрк, Эрхард и многие другие.

Тут главное иметь ту самую «критическую массу» нереализованных идей – тогда после прихода к власти, идеи, приводящие к экономическому толчку, льются как из рога изобилия.

Но Зеленский оказался просто человеком, который смог стать очень богатым именно в системе координат старой политэкономической системы.

Она сформировала спрос на его продукт и капитализировала его. Именно следовательно, чисто инстинктивно, он и не хочет ничего менять. Как и все его окружение, ряды которого становятся все реже и реже, но это не мешает ему делать кадровые замены. Бессмысленные и беспощадные", - завершает Кущ.

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