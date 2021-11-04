|Его убивают у меня на глазах: мама Саакашвили попросила Зеленского спасти ее сына
|04.11.2021 15:05
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Мама третьего президента Грузии Михеила Саакашвили – Гиюли Аласания попросила президента Украины Владимира Зеленского организовать переправку ее сына в Украину, чтобы обеспечить лечение.Гиюли Аласания попросила украинскую власть помочь ее сыну
Как сообщали Власти, состояние здоровья третьего президента Грузии Михеила Саакашвили в тюрьме Рустави продолжает ухудшаться, он похудел более чем на 20 кг.
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