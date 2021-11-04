Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился к руководителям ряда органов местного самоуправления с требованием привести в соответствие с правописанием и требованиями названия населенных пунктов, отмечается на языкового омбудсмена, информирует со ссылкой на .

"Сегодня я подписал несколько десятков обращений на руководителей местных органов государственной власти просьбой привести в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 Закона названия населенных пунктов", – отметил он.

Кремень также заявил, что получает обращение от граждан, которые жалуются на то, что названия ряда населенных пунктов носят русскоязычный характер.

"Это такие населенные пункты, как Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надежевка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск и многие другие", – подчеркнул он.

Кремень добавил, что многие из них до переименования советской властью имели такие исторические названия, как Северский Донец, Гарбузинка или Богополь.

“В связи с этим должны быть приняты все необходимые меры по приведению географических названий в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 Закона. Это будет помогать обеспечению функционирования государственного языка как инструмента объединения украинского общества, средства укрепления государственного единства и территориальной целостности Украины, независимой государственности и национальной безопасности», – заявил Уполномоченный.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира