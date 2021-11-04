



Відома українська дизайнерка Ольга Навроцька навесні 2020 року оголосила про закриття бренду свого одягу, незважаючи на успіх, визнання та популярність.



Зірка зізнається, що їй набридло займатись такою справою, тому вона вирішила з нею покінчити.



"Я відчувала, що мене просто нудить і все, і я не можу цим займатися. Це те хобі, яке перейшло в роботу, переросло у бізнес і почало мене знищувати. Я зрозуміла, що в такому ритмі не можу вже існувати, я хочу сповільнитись", - пояснила Ольга.



Після цього у неї був нелегким період, з яким допоміг впоратись її коханий Олег Фагот Михайлюта. Відносини пари не були без труднощів, однак з роками вони тільки краще розуміли одне одного. Хоча у стосунках була криза та пара навіть розходилась.



"Коли ти вже стільки років з людиною – тобі не хочеться втрачати ці стосунки, але ти в цих стосунках бути не можеш – то ти починаєш автоматично над ними працювати. Я почала медитувати, пішла у духовний розвиток, я заспокоїлася. Все ж таки жінки транслюють свій стан, а чоловіки як антени його приймають", - зазначила Ольга.



Також Ольга пояснила, чому у них з Олегом немає дітей. Зірка розповіла, що не хоче народжувати та брати на себе таку відповідальність.



"Я не готова брати на себе таку відповідальність. Ось це справді справжнє пояснення – не фізіологія. Я не хочу. Стільки болю, проблем, відповідальності в житті, я не розумію, як можна привести в це життя дитину і залишити її, щоб вона мучилася і радіти теж, але я вважаю, що життя складне", - пояснила вона.





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