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Иран заявил, что заблокировал попытку США конфисковать нефть в Оманском море
04.11.2021 16:16
Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что сорвал попытку США поймать танкер с нефтью Исламской Республики в Оманском море.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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