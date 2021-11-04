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В Британии призвали не медлить с делом Гандзюк
04.11.2021 16:25
Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс в третью годовщину смерти активистки Екатерины Гандзюк призвала без лишних проволочек привлечь к ответственности виновных в ее гибели.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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