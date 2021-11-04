Погода, Новости, загрузка...
В Британии призвали не медлить с делом Гандзюк
04.11.2021 16:25
Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс в третью годовщину смерти активистки Екатерины Гандзюк призвала без лишних проволочек привлечь к ответственности виновных в ее гибели.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий