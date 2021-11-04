



У столиці України відбувся мітинг, на якому зібрались люди, які проти примусової вакцинації. Протестувальники зібрались у Києві та привернули увагу українців.



Відреагувала на цю подію і відома українська співачка Анастасія Приходько. Зірка підтримала посил мітингу. У відео вона розповіла, що є люди, які користаються можливістю отримати сертифікат вакцинації у власних цілях.



"Є ковідні паспорти, що ти пройшов вакцинацію і так далі, і ти такий спокійно летиш собі відпочивати. Там ти захворів на корону, ти про це знаєш. Але, у тебе ж є ковідний паспорт. Ти спокійно йдеш до літака, ти спокійно заходиш до аеропорту, спокійно заходиш до кафе. Ти хворий, але в тебе є ковідний паспорт. І тобі за великим рахуном однаково. Ти пройшов вакцинацію", - сказала Настя.



Також Настя зізналась, що це серед її знайомих є ті, хто вакцинувався, але все ж захворів на коронавірус.



"Ми робимо дітям вакцини БЦЖ, АКДС і так далі, щоб вони не хворіли. І вони цим не хворіють. Тут нас змушують робити вакцину для того, щоб якщо ти раптом захворієш, а ти захворієш, тому що всі, кого я знаю, вони хворіють по другому колу після вакцинації. Ти просто переносиш цю хворобу легше. Але в чому сіль. Ти хворий можеш продовжувати робити все, що ти робив раніше, тому що у тебе є ковідний паспорт. Тобі нічого не можуть сказати. І багато хто у нас буде це приховувати. Ну правильно, тому що є справи, є робота, є обов'язки, діти, іпотека, дитячий садок, школа. Дуже багато у всіх проблем", - заявила вона.



Сама зірка на коронавірус не хворіла та зізналась, що має супер імунітет у такому випадку, тому не хоче вганяти у себе цей вірус шляхом вакцинації.



"Я не хворіла коронавірусом. У мене значить є якийсь, я не скажу що у мене суперкрутий імунітет, але він у мене є. Якщо я можу протистояти цій хворобі і так довго триматися... Навіщо ви змушуєте мене вганяти у себе цей вірус? Навіщо ви хочете зробити так, щоб мій імунітет послабився? І ви мені примусово хочете ввести маленьку дозу коронавірусу. Ви змушуєте мене це зробити. Але якщо мій імунітет сильний, навіщо мені це робити спеціально", - розповіла зірка.



Приходько проти примусової вакцинації, адже боїться за свою сім'ю.



"Я боюсь. Тому що у моїх дітей, окрім мене, нікого нема. Я не знаю, що зі мною буде, я віруянка, я сподіваюсь на Бога. Як би це смішно не звучало, але у Бога на кожного з нас свої плани. Нехай воно так банально звучить. Я відверто скажу, що я проти того, щоб цю експериментальну вакцину кололи нашим дітям", - розповіла Приходько.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



шоубиз и культура але мене так тому щоб Теги: культура