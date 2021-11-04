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Шуфрич купил телеканал, транслирующий эфир "Первого независимого"
04.11.2021 16:45
Народный депутат от "Оппозиционной платформы – При жизни" Нестор Шуфрич стал владельцем телеканала UkrLive (ООО "Телепространство"). Он заявил, что если закроют и этот канал – будет открывать новые, пока не привлечет внимание "мирового сообщества".
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