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Кулеба озвучил дату заседания комиссии стратегического партнерства Украина-США
04.11.2021 17:15
Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил дату проведения в Вашингтоне заседания Комиссии стратегического партнерства Украина-США.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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