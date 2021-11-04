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Кулеба озвучил дату заседания комиссии стратегического партнерства Украина-США
04.11.2021 17:15
Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил дату проведения в Вашингтоне заседания Комиссии стратегического партнерства Украина-США.
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