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Киевские школьники продолжат обучение дистанционно - Кличко
04.11.2021 17:25
Ученики столичных школ пока будут заниматься на дистанционном обучении, поскольку многие дети болеют COVID-19, а также летальные случаи.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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