|Зірка серіалу "Свати" візьме участь у кастингу "Танців з зірками"
|04.11.2021 18:05
|
Новий випуск найтанцювальнішого шоу країни "Танці з зірками" минув свій екватор та дивує глядачів своїми виступами.
Також продюсери діляться з прихильниками новинами щодо нового майбутнього сезону проекту. Минулого тижня вони оголосили, що тепер глядачі мають змогу голосувати, кого з зірок бажають бачити учасниками наступного сезону.
У 9 ефірі у шоу взяли судьба Михайло Заливако та Анна Богдан. Цього тижня на паркеті появиться зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал. Вона станцює у парі з Олександром Прохоровим.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями