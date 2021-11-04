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Зірка серіалу "Свати" візьме участь у кастингу "Танців з зірками"
04.11.2021 18:05
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Новий випуск найтанцювальнішого шоу країни "Танці з зірками" минув свій екватор та дивує глядачів своїми виступами.

Також продюсери діляться з прихильниками новинами щодо нового майбутнього сезону проекту. Минулого тижня вони оголосили, що тепер глядачі мають змогу голосувати, кого з зірок бажають бачити учасниками наступного сезону.

У 9 ефірі у шоу взяли судьба Михайло Заливако та Анна Богдан. Цього тижня на паркеті появиться зірка серіалу "Свати" Анна Кошмал. Вона станцює у парі з Олександром Прохоровим.

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Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1)


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