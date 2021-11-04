Слова блогерши возмутили даже ведущих шоу / скриншот из видео

Обладательница титула "Мисс Ривненщина-2014" Екатерина Крылова, также известная как блогер Катя Майами, попала в новый скандал. Летом она устроила раздевание прямо в троллейбусе, а теперь девушка оскорбила жителей своего родного города. Крылова назвала их "алкашами и наркоманами".

Оскорбительными словами о Ривне девушка поделилась в шоу "Богиня шопинга" на телеканале ТЕТ, видео со скандальным заявлением опубликовали в , пишет , информирует .

На шоу Крылова едва не поссорилась с другой участницей проекта, когда они "обменивались любезностями". "Мисс Ривненщина" заявила, что ее оппонентка похожа на девушку, которая встречается с пожилыми женатыми мужчинами. В ответ она выслушала шутку о том, что это именно блогеру не везет, и это ей встречаются только "дедушки с пузиком".

Крылова на такую обиду ответила импульсивно. Своими словами она оскорбила жителей своего родного города.

"Да, у нас в Ривне живут одни алкаши, наркоманы и нищеброды", - сказала Крылова.















Сводка.нет - Новости Украины и Мира