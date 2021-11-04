Пользователь соцсети Reddit обнаружил на карте Earth нечто странное, похожее на черную дыру посреди океана, пишет , информирует .

Наткнувшись на эту топографическую странность, пользователь под псевдонимом опубликовал снимок экрана, добавив, что удивительный объект совершенно не выглядит как остров. Итак, что это такое?

На снимке коралловая коса, известная как остров Восток (Vostok) — атолл в составе архипелага Кирибати в Тихом океане. Этот пустынный остров находится в 640 километрах от Таити и занимает только 0,3 квадратных километра суши. Он был открыт в 1820 году Фабианом Готлибом фон Беллинсгаузеном, русским исследователем Антарктики, плывшим на корабле «Восток».

В 1979 году, после провозглашения независимости Кирибати от Великобритании, Восток был объявлен заповедником дикой природы. На нем сохранилась нетронутой местная флора и фауна. Это и объясняет, почему остров в Earth выглядит так странно: его окраины на изображении темно-зеленые, а основная часть черная. В действительности, так выглядит фото густого леса с низким разрешением.

Итак, черное пятно — это густые заросли пизонии большой, экзотического дерева с гладким стволом и похожими на эвкалиптовые листьями. Пизония большая широко распространена на островах и рифах Индийского и Тихого океанов. Высота деревьев достигает 30 метров, и они растут так плотно, что под ними уже нет места для других растений. А белая каемка черного пятна — это пляжи, в основном состоящие из белого песка и частично из гальки.

Эти пляжи просто кишат живностью, включая несколько видов птиц – олушей, фрегатов и крачек, а также крыс, ящериц, кокосовых крабов и изредка посещающих пляжи острова зеленых черепах. Так что на самом деле все это не столь уж и необычно, хотя на Reddit и появилось несколько отличных альтернативных объяснений: «Этот объект расположен к северо-востоку от Новой Зеландии, его видно только в спутниковом режиме. И, если вы смотрели «Жизнь Пи», я почти уверен, что это плотоядный остров!». «Очевидно, вход внутрь полой Земли!»

Кто-то считал остров «закрытой Зоной 51», где исследуют НЛО, другие в шутку заявляли, что это остров из популярного сериала «Остаться в живых».

Инструмент Earth периодически помогает не только любопытным пользователям пополнить свои знания о географических объектах, но и ученым — сделать ценные находки. Например, благодаря Earth в Египте обнаружены новые пирамиды, большие, чем пирамида Хеопса.

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