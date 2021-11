Злой одессит: The Lancet продолжает публиковать хвалебные оды "Спутнику V" под сопровождение дискредитации "Pfizer" По теме: Интересное явление сейчас можно наблюдать в мире медицинской литературы. Явление, которое ничем иным как очередной российской спецоперацией по дискредитации западных вакцин и рекламе своего Спутник V, на что до сих пор не жалеют средства, назвать нельзя, в своем блоге военно-политический обозреватель Александр Коваленко, информирует со ссылкой на . Так, издание British Medical Journal сообщило, что одна из региональных руководителей компании Ventavia Research Group, участвовавшая в проведении клинических испытаний вакцины Pfizer, призналась в фальсификации данных. Из этого заявления в British Medical Journal сделали вывод, что испытания вакцины не соответствовали стандартам и нормам. Вместе с появлением подобного рода “признания” на страницах BMJ, удивительным образом, на страницах The Lancet, журнала известного своей очень подозрительной лояльностью к российским вакцинам, появляется материал восхваляющий эффективность однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт". Забавно то, что авторами этого материала стали не независимые исследователи, а представители российского Института Гамалеи, а спонсором исследования выступил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). То есть, журнал The Lancet в очередной раз опубликовал на своих страницах хвалебную оду одной из разновидностей вакцины Спутник, использовав исследование, проведенное российскими же учёными, действительно, имеющими отношение к созданию этого препарата, да ещё и на российские же деньги? Непредвзятость и объективность этого материала не смущает? Журнал The Lancet, отсутствие непредвзятости и объективности в подобных материалах уже давно это не смущает. Как и то, что Спутник V до сих пор не сертифицирован ВОЗ, в России до сих пор не завершён III-й этап клинических испытаний Спутник V, который обещали завершить весной 2021, а в самой России, где более 33% населения вакцинированы Спутник V – критический рост заболеваемости и рекордная избыточная смертность. Более того, на этой неделе ВОЗ дала согласие на использование индийской вакцины от коронавируса Covaxin. А Спутник V и его производные? Нет. То, что The Lancet уже давно публикует хвалебные оды российским вакцинам за звонкую монету российских налогоплательщиков, не удивительно. Журнал уже давно, время от времени, проявляет откровенную нечистоплотность. Например, в 2003 году журнал выступил с предложением о полном запрете табака в Великобритании. Так же журнал публиковал спорные оценки жертв боевых действий в Ираке, значительно завешенные по сравнению практически со всеми исследованиями, что были проведены на тот момент. А в 2014 Lancet опубликовал письмо жителей Сектора Газа к Израилю, в котором израильское правительство обвинялось в насилии и расизме. При этом журнал полностью игнорировал факты террористической деятельности . Позже выяснилось, что это письмо было написано сторонниками Дэвида Дюка, известного американского Куклуксклановца и сторонника теорий заговоров, а так же идейного борца за превосходство белой расы. Дэвида Дюка так же подозревают в прямой аффилиации российской военной разведки. Стоит упомянуть и тот факт, что Lancet публикуется одним из крупнейших научных издательских домов Elsevier. Elsevier был замечен в публикациях рекламных материалов. Например, в интересах фармацевтической компании Merck издательство публиковало журналы рекламирующие продукцию исключительно этой компании, причём с положительными, безупречными обзорами. В июне 2020 года украинское правительство отменило подписку высших учебных заведений на продукцию Elsevier. Связано это с тем, что издательство выпускает на территории оккупированного Крыма, в Севастополе, журнал «Physical Oceanography», которые выдается так называемым Морским гидрофизическим институтом РАН. А в июле этого года независимый международный благотворительный фонд Welcome Trust, финансирующий медицинско-биологические исследования, обвинил издание в задержках публикаций важных исследований, подтверждающих передачу коронавируса от человека к человеку, в том числе бессимптомными носителями, а так же в публикации письма, в котором версию о лабораторном происхождении, авторы письма называли теорией заговора. Что же до критики Pfizer, то она очень неожиданно появилась в информационном потоке, столько времени спустя, и очень удачно аккомпанементом с очередной порцией похвалы Спутнику. Казалось бы, что вызвало этот неожиданный приступ раскаяния и желание поделиться с миром “правдой” у этого регионального руководителя компании Ventavia Research Group? На этот вопрос пока ответа нет, но уверен, он вскоре появится. А то, что Россия не прекращает вести войну против западных вакцин, регулярно отбеливая свой слабоэффективный препарат, что видно по ужасающей статистике в , лишний раз доказывает, что вместо вложения денег в оздоровление нации, ценою жизней своих граждан, российская система будет до последнего защищать свои эфемерный интересы. И, недоделанный Спутник V стал интересом Москвы исторического масштаба, за, что россияне уже поплатились более чем двумя сотнями тысяч жизней... И это если верить официальной статистике. А если не официальной, то эту цифру следует умножать на 3, а то и больше.











общество и культура что спутник журнал lancet так Теги: события