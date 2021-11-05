Владимир Путин хотел, чтобы Россия вступила в НАТО, но не хотел, чтобы его страна проходила обыкновенный процесс подачи заявки.

Об этом рассказал Джордж Робертсон, возглавлявший НАТО в период с 1999 по 2003 год, пишет The Guardian.

По его словам, Путин ясно дал понять на их первой встрече, что хочет, чтобы Россия стала частью Западной Европы.

«Они хотели быть частью того безопасного, стабильного, процветающего Запада, чего в то время не было в России», – сказал Робертсон.

На встрече в 2000 году, по словам Робертсона, российский президент спросил: «Когда вы пригласите нас в НАТО?» Робертсон ответил, что в НАТО не приглашают – для вступления надо подать заявку. И тогда Путин сказал, что Россия «не стоит в одном ряду со многими малозначительными странами».

Издание отмечает, что незадолго до своей первой инаугурации Путин в интервью BBC отметил, что не исключает присоединения России к НАТО, «если с позицией России будут считаться как с позицией равноправного партнера». Также он сказал, что не видит в НАТО врага.

«Россия является частью европейской культуры. И я не могу представить свою страну в изоляции от Европы и того, что называют цивилизованным миром», – сказал тогда Путин.

Ранее Власти писали, что президент России Владимир Путин в интервью американскому NBC назвал НАТО «рудиментом холодной войны».

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