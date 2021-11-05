Скончался украинский театральный режиссер, художественный руководитель, директор Киевского драматического театра на Подоле Виталий Малахов.

Об этом в сообщила его дочь Даша Малахова, пишет Корреспондент, информирует .

"19 июля 1954 - 04 ноября 2021 года. Лети, родной мой", - написала она.

Виталий Малахов умер на 68 году жизни.

Ранее Малахова сообщала, что во вторник, 26 октября, Виталия Малахова госпитализировали в "Феофанию". По ее словам, ждать скорую пришлось около пяти часов.

"В течение 2 дней мы были между небом и землей. Никогда еще мне не было так страшно и плохо. О себе дала знать старая ядовитая боевая рана и начался сепсис. Предугадать это было невозможно", - сообщала она.

По ее словам, с того времени режиссер находился в тяжелом, но стабильном состоянии.

Она же тогда сообщила, что причиной госпитализации стала "старая ядовитая боевая рана", из-за которой начался сепсис.

Виталий Малахов - украинский театральный режиссер, народный художник Украины. Лауреат национальной премии Украины имени в области искусства в 2008 году.

Его творческая карьера началась в 1977 году на украинском телевидении.

С мая 1978 года по сентябрь 1979 года он работал в Киевском государственном театре русской драмы имени Леси Украинки.

С 1979 возглавил Киевский государственный театр эстрады.

С 1985 по 1987 год работал со своей труппой на базе Киевского Молодежного театра, а с августа 1987 года был создан Киевский драматический театр на Подоле.

С 1987 года - художественный руководитель, директор Киевского академического драматического театра на Подоле, он поставил более 60 спектаклей.

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