



Відомий український актор Валентин Томусяк випадково потрапив у "чорний список" Мінкульту. Чоловіка обурила ця ситуація, адже він непричетний ні до яких подій, які могли б вплинути на рішення міністерства при прийнятті внесення його у цей список.



Дружина актора Катерина Тишкевич прокоментувала дану подію. Вона зізналась, що впевнена в тому, що її коханий опинився у цьому переліку випадково, адже він непричетний до російського фільму "Солнцепёк".



"Мене обурює те, що люди перед тим як внести чоловіка до "чорного списку" не подивилися картину і не перевіряли ще раз інформацію. Таке враження, що вони просто скопіювали з якогось сайту список акторів та внесли їх усіх до "чорного списку", - вважає Катерина.



Також зірка заявила, що хоче, аби на цю ситуацію звернули увагу, адже якщо Валентина не заберуть з цього списку, то усі картини з його участі не транслюватимуть в Україні.



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