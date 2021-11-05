Украинская армия в дальнейшем увеличит боевое использование ударных дронов Bayraktar, особенно если оккупационные войска будут нарушать договоренности.

Об этом заявил начальник Генштаба Сергей Шаптала в эфире передачи "Право на власть", информирует со ссылкой на .

Рассказывая о ситуации, при которой украинские военные прибегли к применению беспилотников Bayraktar, он подчеркнул, что это был ответ на нарушение Минских договоренностей – российские оккупационные войска снова стянули артиллерию на передний край линии разграничения и обстреляли украинские позиции, в результате чего погиб украинский военный, еще один был ранен.

"После того как было сказано, что не сработало, не сработала нота дипломатии, после этого главнокомандующий принял решение ответить стрельбой из Bayraktar", – отметил Шаптала.

Отвечая на уточнение, почему украинские войска тоже не прибегли к артиллерии, начальник Генштаба отметил, что это как раз и было бы нарушением Минских соглашений.

Шаптала подчеркнул, что хотя это было первое применение боевого дрона, но далеко не последнее.

«Нам государство закупает Bayraktar, у нас есть они на вооружении. И на этом не останавливаемся. Мы будем их наращивать еще. Та ситуация, которую сейчас обсуждают – правильно мы применили Bayraktar, неправильно – это было решение главнокомандующего», – сказал он.

26 октября впервые применили ударные дроны Bayraktar в зоне ООС. Вооруженными силами Украины было принято решение задействовать турецкие ударные беспилотники в ответ на огонь российских оккупантов.

На следующий день озабоченность применением Украиной беспилотника Bayraktar выразила Германия, позже к ней присоединилась и . В то же время, в посольстве комментируя использование беспилотника заявили, что риторика о том, что ситуацию на Донбассе обостряет Украина, не только вводит в заблуждение, но и обостряет эскалацию напряженности.

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