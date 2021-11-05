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Топ-5 книг для вдохновения начать свой бизнес
05.11.2021 11:55
Бизнес-литература популярна между начинающих предпринимателей. Книги этой тематики рекомендуют также студентам, изучающим микро- и макроэкономику. Подобными изданиями зачитываются писатели-философы и психотерапевты.

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