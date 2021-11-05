



Український актор та зірка серіалу "Кріпосна" Валентин Томусяк випадковим чином опинився у "чорному списку" Мінкульту України. Подія набула розголосу та стала дуже обговорюваною.



Актор казав, що чекає вибачення за таку помилку чиновників. У коментарі Telegram-каналу "КП" в Украине" відомство зазначило, що СБУ ініціювала виключення Валентина з "чорного списку". Його включення у цей перелік пояснили тим, що він дув серед учасників знімальної групи фільму, однак після детального вивчення з’ясували, що він не брав участі у зйомках.



"Служба безпеки раніше рекомендувала Міністерству вжити відповідних заходів щодо осіб, які брали судьба у зніманні російського пропагандистського фільму. Оскільки прізвище В. Томусяка значилось серед учасників знімальної групи, він був включений до відповідного переліку. Однак детальне вивчення складу групи свідчить, що цей громадянин не брав участі у зніманнях", - йдеться у повідомленні СБУ.



Також перед актором вибачились за дану ситуацію.



"Валентина Томусяка було внесено помилково, додаткова і детальна перевірка усіх поданих пропозицій буде здійснена окремо. СБУ приносить вибачення Валентину Томусяку", - сказано у повідомленні.



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