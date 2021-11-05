|В Харькове избирком отказался пересчитывать голоса и отменять победу Терехова
|05.11.2021 13:25
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Городская избирательная комиссия Харькова отказалась пересчитывать голоса на отдельных участках и отменять победу Игоря Терехова на выборах мэра из-за нарушений, которые выявила гражданская сеть ОПОРА.Избирком отказался отменять победу Терехова
Ранее Власти писали, что кандидат на пост городского головы Харькова Михаил Добкин пообещал обжаловать в суде результаты выборов.
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